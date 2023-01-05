Саратовский «Автодор» минимально уступил «Парме» – победный мяч гости забили под звук сирены

Фото: Дарья Митрофанова / БК «Автодор»

Вчера, 4 января, баскетболисты «Автодора» прервали пятиматчевую беспроигрышную серию на паркете саратовского ЛДС. В первой домашней игре 2023 года команда из Саратова уступила (94:95 ОТ) «Парме-Пари» из Пермского края.

В 1-ой четверти команды бились на равных, несколько раз опережая друг-друга, но к перерыву с незначительным преимуществом впереди шел «Автодор». Равенство в игре сохранялось до середины 2-ой четверти, которую пермяки закончили с преимуществом в шесть очков.

К середине 3-ей четверти гости шли с уверенной форой в 15 очков, но баскетболисты «Автодора», подгоняемые родными трибунами, сократили отставание и перевли игру в овертайм.

Увы, со звуком сирены, сообщающей об окончании дополнительных пяти минут игры, «трехочковый» с попаданием в кольцо от щита забросил разыгрывающий гостей Джастин Роберсон. Так «Парма-Пари» увезла из Саратова победу, «Автодор» в Единой Лиге ВТБ остался на восьмой строчке.

Следующий матч подопечные Дарко Руссо проведут в Самаре 8 января, где сразятся с одноименным клубом. Напомним, в середине ноября, в дебютном для сербского тренера «Автодора» матче, саратовцы одолели «Самару».

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