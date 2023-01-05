Саратовец использовал кредитку для оплаты интимных услуг на улице и был обманут

Фото: Архив КП

В Саратове 59-летний мужчина стал жертвой кражи, сообщает региональное УМВД.

Как рассказали в полиции, 23 декабря 2022 года саратовец познакомился на улице с 28-летней женщиной. Прохожая активно поддержала беседу и рассказала, что готова оказать интимные услуги за вознаграждение.

Мужчина оценил такое предложение и снял с кредитной карты 50 тысяч рублей, эту сумму он передал девушке. Новая знакомая 59-летнего саратовца взяла деньги и исчезла. Неделю спустя, в канун Нового года, горожанин решил рассказать о событии полицейским и написал заявление.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о краже, подозреваемая была задержана. Девушка созналась в преступлении и рассказала, что деньги успела потратить на личные нужды.

Молодую саратовчанку отпустили под подписку о невыезде, ранее женщина уже неоднократно привлекалась за кражи.

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