В Саратове полицейские остановили водителя «Приоры» с поддельными правами – возбуждено уголовное дело

Фото: Архив КП

Саратовец приобрел в интернете поддельные автоправа и оказался фигурантом уголовного дела, сообщили в региональном УМВД.

Как сообщает релиз, дорожные полицейские остановили Lada Priora на Сокурском тракте. Водительское удостоверение мужчины за рулем показалось сотрудникам ГИБДД поддельным, они отправили его на экспертизу. Та доказала, что документ был ненастоящим.

Водитель «Приоры» сознался, что приобрел фальшивку за 25 тысяч рублей в одной из соцсетей. На мужчину заведено уголовное дело об использовании подложного документа, ему грозит до года лишения свободы. С нарушителя взяли подписку о невыезде.

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