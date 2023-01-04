В саратовском «Кристалле» прошли межрегиональные соревнования дзюдоистов

Фото: Министерство внутренней политики Саратовской области

Вчера, 4 января, в саратовском спорткомплексе «Кристалл» прошли межрегиональные соревнования по дзюдо, сообщает пресс-служба областного министерства внутренней политики.

На мероприятии присутствовали замминистра внутренней политики и общественных отношений области Виталий Шустов, замкомандира Энгельсской авиабазы Александр Батраков и чемпион России по дзюдо Максуд Ибрагимов.

На татами вышли спортсмены из нескольких регионов России, в том числе, Луганской Народной Республики.

Выступая с приветственным словом к участникам соревнований, Виталий Шустов отметил, что спортивные состязания проводятся в память о юных патриотах, Героях Краснодона, боровшихся с нацистскими оккупантами в Донбассе 80 лет назад.

— Вы все молодые и сильные, как и те ребята из Молодой гвардии, которые бились с коричневой чумой во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, их подвиг мы с вами не забудем никогда и не допустим фальсификации истории нашей великой страны. — заявил заместитель областного министра.

Фото: Министерство внутренней политики Саратовской области

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