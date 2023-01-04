Под Энгельсом случайные свидетели спасли мужчин из потерпевшей крушение аэролодки

Фото: Архив КП
Сегодня, 4 января, в Энгельсском районе двое мужчин потерпели бедствие на аэролодке, сообщает Облспас.
Как уточнили спасатели, о ЧП, перевернувшейся в протоках реки Дубяжка аэролодке, в службе 112 узнали в 16:27. Потерпевших крушение вытащили из ледяной воды случайные свидетели.
Мужчин передали бригаде скорой помощи, выясняются обстоятельства происшествия.
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