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НовостиПроисшествия4 января 2023 15:36

Под Энгельсом случайные свидетели спасли мужчин из потерпевшей крушение аэролодки

Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Сегодня, 4 января, в Энгельсском районе двое мужчин потерпели бедствие на аэролодке, сообщает Облспас.

Как уточнили спасатели, о ЧП, перевернувшейся в протоках реки Дубяжка аэролодке, в службе 112 узнали в 16:27. Потерпевших крушение вытащили из ледяной воды случайные свидетели.

Мужчин передали бригаде скорой помощи, выясняются обстоятельства происшествия.

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