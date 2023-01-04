Жители саратовского микрорайона Юбилейный пожаловались на отсутствие тротуара и разбитую дорогу

Скриншот: «Типичный Юбилейный (СаратоV)» / Telegram

Саратовцы обсудили качество дороги и отсутствие тротуара на одной из улиц в микрорайоне Юбилейный. Видео, вызвавшее обсуждения, было опубликовано в Телеграм-канале «Типичный Юбилейный (СаратоV)».

В ролике видно, как на улице Менякина прохожим и автомобилистам приходится поочередно пропускать друг-друга из-за отсутствия тротуара и припаркованных по одну из сторон дороги машин.

— Построили замечательную дорогу, но по пути к дому, расположенному по адресу Менякина 1а, видимо, забыли подумать о тротуарах и людях, которые с колясками пересекают данный путь. — иронизирует автор ролика и поста.

Многие пользователи соцсети поддержали автора и напомнили, что проблема с отсутствием тротуаров на этом участке существует уже несколько лет.

— Замечательной дороги там тоже нет!!! Ямы рядом с гроздью (магазином «Гроздь» в начале улицы – прим.авт.) жуткие, а потом лавировать мимо припаркованных машин и пешеходов, которые идут по дороге даже там, где есть тротуар. — отметила пользовательница, представившаяся Анной.

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