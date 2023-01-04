Водитель Volkswagen получил тяжелые травмы в массовой аварии под Саратовом

Фото: Юрий Юрин / Telegram

На трассе в Аткарском районе Саратовской области произошло массовое ДТП, сообщил руководитель регионального Управления безопасности жизнедеятельности Юрий Юрин.

Служба 112 в 14:24 получила сообщение о столкновении четырех авто в районе села Большая Осиновка. В аварии участвовали автомобили Isuzu, Hyundai, Toyota и Volkswagen.

Водителя машины немецкого бренда пришлось деблокировать с помощью гидравлического инструмента, его увезли в больницу в тяжелом состоянии. Пострадал и пассажир Volkswagen, ему оказали разовую медицинскую помощь на месте аварии.

На участке трассы образовался затор, его можно объехать через село Большая Осиновка.

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