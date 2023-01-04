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НовостиОбщество4 января 2023 11:50

Жителям дома в Кировском районе Саратова отключили отопление и горячую воду

Роман Хвалин

Жители дома в Кировском районе Саратова до вечера останутся без тепла и горячей воды, сообщает Телеграм-канал «Саратов коммунальный».

Из-за проведения ремонтных работ в тепловом пункте дома, горячей воды и отопления не будет у абонентов по адресу Геофизическая, 29а.

Закончить работы коммунальщики обещают к 20 часам вечера.

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