Жителям дома в Кировском районе Саратова отключили отопление и горячую воду

Жители дома в Кировском районе Саратова до вечера останутся без тепла и горячей воды, сообщает Телеграм-канал «Саратов коммунальный».

Из-за проведения ремонтных работ в тепловом пункте дома, горячей воды и отопления не будет у абонентов по адресу Геофизическая, 29а.

Закончить работы коммунальщики обещают к 20 часам вечера.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.