В Саратове агрессивная психбольная пыталась насильно удерживать сотрудников «скорой»

Фото: Архив КП

В Саратове пациентка напала на сотрудников скорой помощи, сообщил сегодня 4 января, министр здравоохранения региона Олег Костин.

По словам министра, конфликт произошел около полудня – бригаду скорой вызвали к 62-летней женщине. Разногласия у медиков возникли с дочерью пациентки, она пыталась насильно удерживать бригаду скорой в квартире.

Как уточнил министр, агрессивная женщина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Медики вызвали полицию, правоохранители помогли сотрудникам скорой помощи покинуть жилище и продолжить работу.

Напомним, за 1 января на работников скорой нападали дважды, один из нападавших нанес медику травму ножом.

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