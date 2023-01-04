Роман Бусаргин рассказал об экономических итогах 2022 года в Саратовской области

Фото: Роман Бусаргин / Telegram

Губернатор Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале перечислил итоги ушедшего года в экономике, промышленности, инвестициях и сельском хозяйстве для Саратовской области.

Бусаргин отметил, что в Саратовской области реализуются крупные инвестпроекты, за 2022 год ни один инвестор не покинул губернию, привлечено было более 20 новых проектов. Наиболее значимыми глава региона назвал строительство центра обработки данных в Балакове, ветропарка в Красноармейском районе и речного причала металлургического завода.

Предприятия агропромышленного комплекса Саратовской области также продолжают развиваться, несмотря на санкции, отметил губернатор. Так, на птицефабрике в Лысогорском районе запущен новый комплекс на 168 тысяч кур, за год был собран рекордный урожай – 6.8 млн тонн зерна, – это рекордный показатель в регионах Поволжья и пятый во всей России.

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