В районе саратовского Горпарка десятки жилых домов остались без воды на целый день

Фото: Архив КП

Сегодня, 4 января, несколько десятков домов в Октябрьском районе Саратова остались без холодной воды из-за коммунальной аварии, сообщает КВС.

Так, из-за работ на поврежденном водопроводе по адресу Астраханская, 10/20 воду отключили в этом доме и также по этой улице в домах 10/20,22/36,38,40. Без холодной воды также остались абоненты следующих адресов:

7-й пр-д. Первомайский поселок №19/31;

5- й пр-д. Первомайского поселка №№6/16,18/30;

9-я Линия Первомайского поселка №4/12;

2-я Садовая №№39/1,55;

6-й пр-д. Первомайского поселка №№21/29,25,29,29а.

Отключения затронут и следующие адреса в частном секторе:

1-й Станционный пр, 15;

ул. Астраханская, 4,6,8;

ул. Кособокова, 20-42, 17-37;

2-й Первомайский пр., 14-32, 11-29;

3-й Первомайский пр., 18-40, 13-35;

5-й Первомайский пр., 19-39;

3-я Линия Первомайского пос.,8-16;

4-я Линия Первомайского пос.,7-15;

5-я Линия Первомайского пос.,7-17;

8-я Линия Первомайского пос.,13,15;

9-я Линия Первомайского пос.,14-20.

Коммунальщики надеются закончить ремонт к 18 часам.

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