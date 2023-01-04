В районе саратовского Горпарка десятки жилых домов остались без воды на целый день

Фото: Архив КП
Сегодня, 4 января, несколько десятков домов в Октябрьском районе Саратова остались без холодной воды из-за коммунальной аварии, сообщает КВС.
Так, из-за работ на поврежденном водопроводе по адресу Астраханская, 10/20 воду отключили в этом доме и также по этой улице в домах 10/20,22/36,38,40. Без холодной воды также остались абоненты следующих адресов:
7-й пр-д. Первомайский поселок №19/31;
5- й пр-д. Первомайского поселка №№6/16,18/30;
9-я Линия Первомайского поселка №4/12;
2-я Садовая №№39/1,55;
6-й пр-д. Первомайского поселка №№21/29,25,29,29а.
Отключения затронут и следующие адреса в частном секторе:
1-й Станционный пр, 15;
ул. Астраханская, 4,6,8;
ул. Кособокова, 20-42, 17-37;
2-й Первомайский пр., 14-32, 11-29;
3-й Первомайский пр., 18-40, 13-35;
5-й Первомайский пр., 19-39;
3-я Линия Первомайского пос.,8-16;
4-я Линия Первомайского пос.,7-15;
5-я Линия Первомайского пос.,7-17;
8-я Линия Первомайского пос.,13,15;
9-я Линия Первомайского пос.,14-20.
Коммунальщики надеются закончить ремонт к 18 часам.
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