В Ленинском районе Саратова мужчина упал из окна девятиэтажки и погиб

В Саратове рядом с многоквартирным домом найдено тело мужчины, сообщает ресурс «ЧП Саратов».

Труп обнаружили под окнами девятиэтажки по адресу Электронная, 6 в Ленинском районе города. По предварительной информации, мужчина упал с седьмого этажа, прибывшие на место трагедии медики констатировали смерть.

Сейчас обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

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