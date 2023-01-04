В Ленинском районе Саратова мужчина упал из окна девятиэтажки и погиб

В Саратове рядом с многоквартирным домом найдено тело мужчины, сообщает ресурс «ЧП Саратов».
Труп обнаружили под окнами девятиэтажки по адресу Электронная, 6 в Ленинском районе города. По предварительной информации, мужчина упал с седьмого этажа, прибывшие на место трагедии медики констатировали смерть.
Сейчас обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
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