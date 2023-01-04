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НовостиОбщество4 января 2023 7:33

Саратовцам обещают обильные ледяные дожди и шквалистый ветер

При плюсовой температуре сохранятся туман и гололедица
Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Сегодня, 4 января, в Саратовской области ожидается облачная с прояснениями погода с осадками в виде мокрого снега и дождя, сообщили в региональном Гидрометцентре.

Днем температура в Саратове и по всей губернии ожидается в районе 0…+5°C. В регионе также ожидается сильный юго-западный ветер, возможны порывы до 15-18 метров в секунду.

На дорогах области сохраняется туман и гололедица.

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