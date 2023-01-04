В Балаково при столкновении «десятки» и KIA Rio пострадала юная девушка и 38-летняя женщина

Фото: Госавтоинспекция

Вчера вечером, 3 января, в Балакове Саратовской области произошла авария, сообщает Госавтоинспекция по региону.

Около 21:00 на мосту Победы столкнулись ВАЗ-2110 и KIA Rio. За рулем отечественной машины находилась 18-летняя девушка, «Киа» управляла 38-летняя женщина. Обеим участницам ДТП потребовалась госпитализация.

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