В Саратове историческое здание авиационного техникума отдали под новую школу

Фото: Володин Саратов

Авиационный техникум в Саратове передадут под школу после реставрации, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин Телеграм-каналу своих сторонников. Видеозапись была опубликована сегодня утром.

Володин заявил, что считает необходимым реставрировать и приспосабливать под новое использование объекты культурного наследия в регионе. Так, по мнению политика, после завершения реставрации Гарнизонного дома офицеров в Энгельсе, городские власти должны взяться за бывший авиационный техникум и Пушкинскую гимназию.

– Авиационный техникум приспособим под школу. И тогда в центре города будут решены проблемы с дефицитом ученических мест в школах. – высказался Володин.

Председатель Парламента отметил, что сейчас нет возможности расширять школы из-за того, что все возможные для этого участки были переданы в частную собственность.

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