В зоне СВО на Украине погиб известный заключенный из Балаковского района Саратовской области. Как сообщает издание sutynews.ru, глава муниципалитета подтвердил информацию.

Речь идет об Андрее Бережных-Бородич, о котором 10 лет назад снимали сюжеты федеральные телеканалы, в том числе он попадал в сюжет программы «Честный детектив». Он был героем громкого судебного процесса.

В 2012 году Андрей Бережных-Бородич был приговорен к 25-ти годам в колонии строгого режима. Его обвиняли в принадлежности к банде, на счету которой за целый ряд громких убийств, в том числе нашумевший на всю страну выстрел из гранатомета в крышу здания телеканала СТВ по адресу Топоринская, 4.