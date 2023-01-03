У ребенка не прошла оплата...

Жительница Саратова пожаловалась на высадившего ребенка водителя маршрута № 90. Сегодня горожанка написала о проблеме в Телеграм-канале «ЧП Саратов-Прямой эфир».

- Сегодня, в 14:20 из автобуса, следующего по маршруту № 90, водитель не выпускал ребенка 10-ти лет. Речь идет об автобусе с госномером 716. У ребенка не срабатывала транспортная карта, хотя баланс на карте был положительный и это подтверждает чек.

Ребенок начал плакать, водитель настаивал на оплате и выпустил его после того, как другая пассажирка сжалилась и заплатила за него. Прошу разобраться в данной ситуации и заставить уже водителей выучить законы, - пишет автор поста в Телеграм-канале.