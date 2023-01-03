Роман Бусаргин выразил соболезнования семье Владимира Разинкина

Владимир Разинкин

Роман Бусаргин выразил соболезнования семье Почетного гражданина Саратовской области Владимира Разинкина, о чем пишет в своем Телеграм-канале.

Сегодня, 3 января, ушел из Владимир Григорьевич Разинкин, котором было 96 лет. Роман Бусаргин выразил соболезнования родным и близким.

-Владимир Григорьевич разносил почту в тяжелые военные годы, а затем поступил в Пугачевский сельскохозяйственный техникум. Наш ветеран многие годы посвятил сельскому хозяйству и развитию села. За это в 2014 году ему было присвоено звание Почетного гражданина Саратовской области. Выражаю соболезнования родным и близким этого достойного человека, - сообщил Роман Бусаргин.