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НовостиОбщество3 января 2023 12:17

Роман Бусаргин выразил соболезнования семье Владимира Разинкина

Наталия Калинина
Владимир Разинкин

Владимир Разинкин

Роман Бусаргин выразил соболезнования семье Почетного гражданина Саратовской области Владимира Разинкина, о чем пишет в своем Телеграм-канале.

Сегодня, 3 января, ушел из Владимир Григорьевич Разинкин, котором было 96 лет. Роман Бусаргин выразил соболезнования родным и близким.

-Владимир Григорьевич разносил почту в тяжелые военные годы, а затем поступил в Пугачевский сельскохозяйственный техникум. Наш ветеран многие годы посвятил сельскому хозяйству и развитию села. За это в 2014 году ему было присвоено звание Почетного гражданина Саратовской области. Выражаю соболезнования родным и близким этого достойного человека, - сообщил Роман Бусаргин.