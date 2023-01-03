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НовостиПроисшествия3 января 2023 9:34

В Саратове задержали женщину-курьера мошенников

Наталия Калинина
Задержанная

Задержанная

В Саратове задержали женщину-курьера мошенников, о чем сегодня, 3 января, рассказали в ГУ МВД по региону.

Жертвой злоумышленников стали две 85-летние пенсионерки. В Ленинском районе доверчивая бабушка отдала курьерше 50 тысяч, а в Октябрьском районе сразу полмиллиона рублей.

Пожилые женщины попались на старый развод с «родственником, устроившим ДТП». Им якобы звонил следователь, который обещал помочь «решить вопрос» за определенную сумму.

Курьер забирала деньги, чтобы передать в нужные руки. За свои услуги она получила 40 тысяч, однако была задержана оперативниками. Подозреваемой оказалась 34-летняя саратовчанка, ранее не судимая. Возбуждены уголовные дела, подозреваемая находится под подпиской о невыезде.