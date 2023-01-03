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НовостиОбщество3 января 2023 9:26

В Саратове исполнили мечту мальчика, который хотел побывать в роли пожарного

На «Елке желаний» ребенок загадал поездку на пожарной машине
Наталия Калинина
Фото: ГУ МЧС РФ по Саратовской области

Фото: ГУ МЧС РФ по Саратовской области

В Саратове исполнили мечту мальчика, который хотел побывать в роли пожарного. Об этом рассказывает ГУ МЧС по региону.

В рамках акции «Елка желаний» пятилетний Иннокентий Бакулин из Саратова смог попробовать себя в роли пожарного. Исполнить его мечту помог губернатор области Роман Бусаргин, который снял с «Елки желаний» несколько шаров, в том числе то, что оставил Иннокентий.

Родители мальчика Мария и Денис побывали в ПСЧ-1 вместе с детьми Иннокентием и Майей. Детей запускали почти в каждую пожарную машину. Они посмотрели, как собираются на пожар специалисты и даже совершили выезд на пожарной машине.

Фото: ГУ МЧС РФ по Саратовской области

Фото: ГУ МЧС РФ по Саратовской области