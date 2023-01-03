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НовостиПроисшествия3 января 2023 9:05

Две девушки пострадали в перевернувшейся под Саратовом иномарке

Наталия Калинина
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 2 января, две девушки пострадали в перевернувшейся под Саратовом иномарке, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 19.11 в Калининском районе. На подъезде к Саратову со стороны трассы м-6 Каспий слетел с дороги и перевернулся Mitsubishi Outlander, за рулем которого была 22-летняя девушка.

В результате ДТП водитель попала в Калининскую ЦРБ с переломом ключицы. Пострадала также 15-летняя пассажирка иномарки. Она обращалась в ЦРБ с диагнозом ушиб коленного сустава и была отпущена домой.