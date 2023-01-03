В Саратовской области спортзалы отремонтировали в 11 сельских школах

Итоги года 2022
Итоги 2022 года в спорте подвели в Саратовской области. Об этом пишет Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале.
В рамках реализации нацпроекта «Спорт» в регионе было сделано следующее:
- Спортзалы отремонтированы в 11 сельских школах
- Отремонтированы стадионы в Детском парке, на 5-й Дачной, а также в Вольске и Ртищево
- На базе 13 образовательных организаций действует сеть юношеских автошкол
- Проведена реконструкция на автодроме в поселке Юбилейный
- В Ртищево, Балакове и Балашове открыли новые спортплощадки
В Саратове впервые прошли Всероссийские игры «Умный город. Живи спортом». В них участвовали 1150 человек из 20 регионов.