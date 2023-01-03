Володин раскритиковал подрядчика на реконструкции музея Борисова-Мусатова и обещал обратиться в прокуратуру

Володин на реконструкции музея Борисова-Мусатова

Во время рабочего визита в Саратовскую область Вячеслав Володин раскритиковал подрядчика на реконструкции в музее Борисова-Мусатова и обещал обратиться в прокуратуру. Об этом сообщают в Телеграм-канале «Володин Саратов».

Во время посещения объекта Володин отметил, что работы ведутся при минусовых температурах, что снижает их эффективность. В октябре парламентарий уже обращал внимание на эту проблему и подрядчик обещал, что на объекте культурного наследия подключат тепло, однако этого так и не произошло.

- Если на объекте через 2 недели тепла не будет, материалы передаем в прокуратуру, - заявил Спикер ГД.

Отметим, что это первое обновление здания музея Борисова-Мусатова за 120 лет. Проект реализуется при поддержке Вячеслава Володина. Работы включены в федеральный бюджет и начались в 2022 году.