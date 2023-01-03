Александр Янклович рассказал о потерях среди бойцов из Саратовской области в зоне СВО

Скорбим

Герой России Александр Янклович рассказал о потерях среди бойцов из Саратовской области в период с 30 декабря по 2 января в зоне СВО.

В 99-м полку есть один погибший. 30 декабря при выполнении боевой задачи подорвался на мине военнослужащий Иван С.А. Его родным были переданы соболезнования.

В 97-ом полку в результате обстрела один человек погиб, пять уроженцев других регионов были ранены.

В 98-м полку, 72-й бригаде, «ЭХО» и у ветеранов «ДВАДЦАТКИ» потерь нет.

Напомним, ранее сообщалось об ударе вооруженных сил Украины по зданию ПТУ в Макеевке при помощи системы залпового огня HIMARS. Официально подтверждена гибель 63 российских военных. Александр Янклович опроверг фейки о массовой гибели саратовских мобилизованных в результате этой атаки.