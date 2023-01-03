Сегодня, 3 января, в Саратове ожидается дождь со снегом. Об этом сообщают синоптики регионального гидрометцентра.

В Саратове температура колеблется в районе нуля, к вечеру возможен слабый плюс, однако по ощущениям на улице от -2 до -5 градусов. Небо затянуто плотными облаками, во второй половине дня ожидается дождь со снегом. Дует легкий ветер западной четверти, отдельные порывы которого достигают 8 м/с.

В Саратовской области будет облачно с прояснениями. Утром и днем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер дует западный, со скоростью 6 - 11 м/с и отдельными порывами до 15-18 м/с.. Местами туман, гололед. На дорогах гололедица. Температура воздуха колеблется от -1 до -6 градусов с утра и от +4 до -1 градусов.