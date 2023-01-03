В Базарно-Карабулакском районе разыскивают 65-летнего мужчину

Лиза Алерт Саратов

В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области разыскивают 65-летнего мужчину, о чем сообщает в своей группе ВКонтакте региональное отделение «Лиза Алерт».

Пропал 65-летний Александр Климов. Он не выходит на связь с 6 ноября 2022 года. Рост пропавшего составляет 170 сантиметров, он нормального телосложения, имеет седые волосы и серые глаза. В день исчезновения на нем были синяя куртка, синие штаны с лампасами и бежево-желтые кроссовки на шнурках.

Инфорг поиска Людмила Соловушка, с ней можно связаться по телефону 8 937 224 06 60.