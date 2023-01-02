В поселке Юбилейный упала новогодняя елка

Фото "Типичный Юбилейный"

В поселке Юбилейный в Саратове упала новогодняя елка. Об этом сообщают горожане в группе «Типичный Юбилейный» ВКонтакте.

Елка, установленная во дворе одного из домов упала из-за сильного ветра. Жители Юбилейного расстроились и отметили, что приехавший к елке бульдозер уничтожил игрушки, которыми ее ранее украсили жители.

Напомним, сегодня в Саратове сильный ветер повалил дерево в Ленинском районе. В двух квартирах выбило стекла, пострадали два автомобиля.