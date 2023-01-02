В новогоднюю ночь в Саратове родилась тройня

Тройня маленьких саратовцев

Первой в 2023 году в Саратовской области родилась тройня. Об этом радостном событии пишет в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин.

Братья Артем, Матвей и Максим появились на свет в Саратовском перинатальном центре под бой курантов. Мама Ольга родила их в 00:01, 00:02 и 00:03.

Счастливая мать приехала из Пугачевского района. У Ольги уже есть 12-летняя дочь, а забеременела она при помощи ЭКО. Саратовский перинатальный центр сейчас развивает это направление.

- Главная задача - сделать ЭКО доступным, чтобы женщины получали услугу без очередей, - напомнил Роман Бусаргин.