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НовостиОбщество2 января 2023 12:08

В новогоднюю ночь в Саратове родилась тройня

Малыши появились на свет под бой курантов
Наталия Калинина
Тройня маленьких саратовцев

Тройня маленьких саратовцев

Первой в 2023 году в Саратовской области родилась тройня. Об этом радостном событии пишет в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин.

Братья Артем, Матвей и Максим появились на свет в Саратовском перинатальном центре под бой курантов. Мама Ольга родила их в 00:01, 00:02 и 00:03.

Счастливая мать приехала из Пугачевского района. У Ольги уже есть 12-летняя дочь, а забеременела она при помощи ЭКО. Саратовский перинатальный центр сейчас развивает это направление.

- Главная задача - сделать ЭКО доступным, чтобы женщины получали услугу без очередей, - напомнил Роман Бусаргин.