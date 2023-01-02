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НовостиПроисшествия2 января 2023 10:01

В Саратовской области трое детей пострадали в слетевшей с дороги иномарке

Наталия Калинина
ЧП в Саратовской области

ЧП в Саратовской области

Сегодня, 2 января, в Саратовской области трое детей пострадали в слетевшей с дороги иномарке, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в Пугачевском районе в 11.20. На 22 километре трассы Пугачев-Клинцовка-Октябрьский 33-летняя женщина на Renault Duster не справилась с управлением на затуманенной дороге и слетела с нее.

В результате пострадали трое пассажиров иномарки, которым 14, 12 и 9 лет. Они обратились за медицинской помощью для осмотра. Вопрос о госпитализации пока не решен.