Саратовцам напомнили режим работы поликлиник в новогодние праздники

Саратовцам напомнили, что в новогодние праздники поликлиники работают в режиме «выходного дня»: с 9.00 до 14.00. Пригласить врача на дом можно до 13.00.

Жителям региона напомнили телефоны «горячих линий» минздрава:

- скорая помощь: 03 (со стационарного телефона) и 103 (с мобильного)

- «Горячая линия» по проблеме коронавируса – 122 (с любого телефона)

- Росздравнадзор – 8-800-550-99-03

- министерство здравоохранения области - 8(845-2) 67-07-02 с 09.00 до 18.00. С 18.00 – по телефонам «Центра медицины катастроф»: 8 (845-2) 79-93-12, 79-93-13.

Все «горячие линии» доступны круглосуточно.

Информация о режиме работы и телефоны медицинских учреждений можно посмотреть здесь.