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НовостиОбщество2 января 2023 9:32

На промышленность Саратовской области выделят 39,8 миллионов рублей

Наталия Калинина
Промышленность в Саратовской области

Промышленность в Саратовской области

В 2023 году на программу развития промышленность Саратовской области из федерального бюджета выделят 39,8 миллионов рублей. Еще 23,4 миллиона добавит регион, о чем сообщает саратовское министерство промышленности и энергетики.

Эти средства помогут промышленным предприятиям возместить часть затрат на приобретение нового оборудования, а также будут вложены в региональный фонд развития промышленности.

Напомним, в 2022 году в рамках госпрограммы субсидиями воспользовались 11 предприятий машиностроения, легкой и мебельной промышленности Саратовской области.