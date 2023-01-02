Саратовцев предупредили об аномальном потеплении и шквалистом ветре

Сегодня, 2 января, в Саратове стоит необычная погода. Горожан предупредили об аномальном потеплении и шквалистом ветре.

Порывы ветра достигают 16 - 20 м/с. Лада Мокроусова поручила главам районных администраций и начальнику департамента Гагаринского административного района быть готовым усилить работу коммунальных служб, чтобы устранить последствия буйства стихии.

Возможны случаи падения веток, обрыв проводов. Свои жалобы саратовцы могут оставлять в ЕДДС по телефону: 659-659. Телефоны «горячих линий» в районах города можно посмотреть тут.