Водитель BMW устроил массовую аварию в Саратове и скрылся

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 1 января, водитель BMW устроил массовую аварию во Фрунзенском районе Саратова и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП было зафиксировано в 17.47 напротив дома № 68/82А на Шелковичной. Неизвестный водитель автомобиля БМВ-520I не справился с управлением и врезался в Kia Optima, за рулем которого сидел 37-летний мужчина. После этого BMW врезался в припаркованный автомобиль «Лада Приора», в котором никого не было.

В результате ДТП водитель Kia и его 58-летняя пассажирка с травмами были доставлены в лечебное учреждение. Водителя BMW ищут.