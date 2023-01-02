Сегодня, 2 января, в Саратове воздух прогреется до +8 градусов, о чем сообщают синоптики регионального гидрометцентра.

В Саратове температура колеблется от +4 с утра до +8 в разгар дня. По ощущениям на улице от нуля до +4 градусов. Небо затянуто плотными облаками, в первой половине дня город будет накрыт туманом. В областном центре дует западный ветер со скоростью 5 – 9 метров в секунду, он будет усиливаться к вечеру. Отдельные порывы достигнут 19 метров в секунду.

В Саратовской области облачно с прояснениями. В отдельных районах будут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах Левобережья они будут умеренные. В регионе дует ветер западной четверти, его скорость составляет 6 – 11 м/с, утром и днем отдельные порывы достигнут 16-21 м/с.. Температура воздуха в первой половине дня колеблется от -1 до +4 градусов, а днем воздух прогреется до +7 градусов.