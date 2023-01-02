В Балашове 2 января пройдет массовое отключение электроэнергии

Администрация предупреждает

Сегодня, 2 января, в Балашове пройдет массовое отключение электроэнергии, о чем сообщает администрация района.

Плановое отключение будет разделено на несколько зон. С 9.00 до 12.00 останется без света частный сектор по адресам:

переулок Чистый,1-15;2-20

ул.Декабристов,41-135;50-150

ул. Еланская,1-70;2-84

ул. Симбирская,9-22

ул. Островского,1-35;2-36

ул. Орджоникидзе,67-96;110

Телефон диспетчера 4-02-47

С 13. 30 до 16.30 отключение будет в частных домах по адресам:

переулок Нижний,1-23

переулок Матросова

ул. 30 лет Победы,229-233; 312-318

ул. Гагарина,123-175;160-210

ул. Матросова,1-19; 10-18

ул. Нижняя,15-49;6-48

ул. Пензенская,1-35;2-38

ул. Ревякина,95-123;96-120

ул. Ртищевская,49-109; 56-110

ул.Хоперская,21-45;30-38

ул. Шатилова,1-13;2-16.