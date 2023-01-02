В Балашове 2 января пройдет массовое отключение электроэнергии

Администрация предупреждает
Сегодня, 2 января, в Балашове пройдет массовое отключение электроэнергии, о чем сообщает администрация района.
Плановое отключение будет разделено на несколько зон. С 9.00 до 12.00 останется без света частный сектор по адресам:
переулок Чистый,1-15;2-20
ул.Декабристов,41-135;50-150
ул. Еланская,1-70;2-84
ул. Симбирская,9-22
ул. Островского,1-35;2-36
ул. Орджоникидзе,67-96;110
Телефон диспетчера 4-02-47
С 13. 30 до 16.30 отключение будет в частных домах по адресам:
переулок Нижний,1-23
переулок Матросова
ул. 30 лет Победы,229-233; 312-318
ул. Гагарина,123-175;160-210
ул. Матросова,1-19; 10-18
ул. Нижняя,15-49;6-48
ул. Пензенская,1-35;2-38
ул. Ревякина,95-123;96-120
ул. Ртищевская,49-109; 56-110
ул.Хоперская,21-45;30-38
ул. Шатилова,1-13;2-16.