Крестный ход

Сегодня, 1 января 2023 года, в Саратове прошел крестный ход в день памяти Ильи Муромца, которого считают покровителем всех воинов и казаков.

Перед началом шествия в Храме святых Царственных страстотерпцев состоялась утренняя служба. Крестный ход прошел от Храма святых Царственных страстотерпцев до Храм Священномученика Космы Саратовского. На время него водились ограничения движения транспорта.

- Преподобный Илия Муромский или Илья Муромец – это богатырь, защитник Руси, любимый герой сказок и фильмов, - рассказал участник крестного хода, руководитель саратовского «Центра казачьей культуры» Сергей Фролов.