Саратовцам рассказали, как избежать «зимних» травм

Жителям Саратовской области рассказали, как избежать «зимних» травм, количество которых традиционно возрастает на праздники.

Как сообщает министерство здравоохранения области, основной причиной травматизма зимой является спешка. Люди не замечают льда, прикрытого слоем снега, падают и получают травмы. Лучше выбрать обувь на плоской подошве или на низком квадратном каблуке. Подойдет также ребристая подошва. Передвигаться стоит помедленней, как бы немного скользя.

На остановке стоит отойти подальше от края дороги. При занятии зимними видами спорта нельзя пренебрегать средствами для безопасности. Потребуются налокотники, наколенники и шлемы.

Напомним, в первый день 2023 года в Саратовской области не было зарегистрировано случаев обморожений и травм.