В Саратовской области в 3,3 раза увеличат стипендии молодым артистам

С 1 января в Саратовской области в 3,3 раза увеличат творческие стипендии молодым артистам, об этом сообщает Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале.

Годовой размер именных творческих стипендий составит 60 тысяч рублей. Их получат 15 молодых артистам из театров Саратова, Энгельса, Балашова, Вольска.

В регионе также в 4 раза вырастут выплаты Народным артистам и художникам СССР и РФ. Ежемесячные выплаты повысят с 5 до 20 тысяч рублей. В Саратовской области зарегистрированы 19 таких мастеров, например, Леонид Сметанников, Римма Белякова и Альберт Тараканов.