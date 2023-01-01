Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика1 января 2023 15:42

В Саратовской области в 3,3 раза увеличат стипендии молодым артистам

Наталия Калинина

С 1 января в Саратовской области в 3,3 раза увеличат творческие стипендии молодым артистам, об этом сообщает Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале.

Годовой размер именных творческих стипендий составит 60 тысяч рублей. Их получат 15 молодых артистам из театров Саратова, Энгельса, Балашова, Вольска.

В регионе также в 4 раза вырастут выплаты Народным артистам и художникам СССР и РФ. Ежемесячные выплаты повысят с 5 до 20 тысяч рублей. В Саратовской области зарегистрированы 19 таких мастеров, например, Леонид Сметанников, Римма Белякова и Альберт Тараканов.