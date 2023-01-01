Буйные саратовцы напали на двух медиков «скорой» за сутки

За сегодня, 1 января, неадекватные саратовцы напали на двух медиков за сутки, о чем сообщает ГУ МВД по региону.

Очередное нападение было совершено в 18.30 возле киоска на Московском шоссе. Фельдшер приехал на вызов «скорой помощи» и был побит. На место происшествия выехали сотрудники ППС, которые задержали 39-летнего гражданина. Он уже доставлен в отдел полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, действиям гражданина будет дана правовая оценка.

Напомним, сегодня в Саратове уже был аналогичный инцидент. Пьяный дебошир напал на медбрата в машине «скорой помощи».

Upd.:

Как сообщает в своем Телеграм-канале глава регионального минздрава Олег Костин, инцидент произошел в 17:25 возле дома по адресу Московское шоссе, 30. Пьяный мужчина напал на 35-летнего фельдшера. У пострадавшего зафиксированы подозрение на черепно-мозговую травму, ушибы мягких тканей головы. В состоянии средней тяжести его планируют доставить в ГУЗ «СГКБ№6».

На место происшествия вызваны сотрудники полиции.