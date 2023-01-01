Фото: Типичный Балаково

Жители Балаково пожаловались на выбивание ковров на детской площадке. Горожанин выразил недовольство в социальной сети.

Как пишет аноним в группе «Типичный Балаково» ВКонтакте, мужчина решил выбить ковры на детской площадке и это его сильно возмутило.

- Детки тоже хотели бы порадоваться только что выпавшему снежочку и поиграть на специально оборудованной ДЕТСКОЙ площадке, - написал в социальной сети недовольный гражданин.

Стоит отметить, что большинство посетителей паблика не оценили благородный порыв и посчитали, что мужчина с ковром не сделал ничего противоправного.