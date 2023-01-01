В Саратове 1 января пьяный мужчина порезал медбрата реанимационной бригады

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Сегодня, 1 января, в Саратове пьяный мужчина напал на медбрата реанимационной бригады. Об этом пишет в своем Телеграм-канале глава регионального минздрава Олег Костин.

Инцидент был зафиксирован в 15:10, когда пьяного пациента забрали с улицы Политехническая. Реанимационная бригада 7-й подстанции везла мужчину в ГУЗ «СГКБ №1», однако в машине «скорой» он устроил дебош.

46-летний медбрат был атакован и получил травмы. У пострадавшего зафиксирована поверхностная резаная рана правой кисти. Он находится в удовлетворительном состоянии и продолжил работу в составе бригады.

О происшествии сообщено в полицию.

Upd.:

Как сообщает ГУ МВД по Саратовской области, в Саратове сегодня около 18:00 в отдел полиции 5 УМВД России по г. Саратову обратился сотрудник бригады скорой помощи о причинении ему телесных повреждений пациентом в процессе транспортировки его в лечебное учреждение. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, по результатам проверки действиям гражданина будет дана правовая оценка. Медицинский сотрудник от госпитализации отказался.