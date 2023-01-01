Итоги года

В Саратовской области подвели итоги 2022 года по нацпроекту "Культура". О них пишет в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин:

В рамках нацпроекта Владимира Путина было капитально отремонтировано пять Домов культуры в регионе

По региональной программе привели в порядок саратовских 50 Домов культуры

В четырех районах появились модульные библиотеки

Петровская библиотека получила книги на сумму в три миллиона рублей

16 детских школ искусств смогли получить новое музыкальное оборудование, инструменты и литературу

Реализуется проект по реконструкции Саратовского театра оперы и балета.