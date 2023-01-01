Молодой саратовец отобрал у бывшей возлюбленной iPhone 11 и сбежал. Такая некрасивая история произошла накануне Нового года в квартире на улице Гвардейская.

Инцидент произошел 29 декабря. 18-летняя потерпевшая рассказала, что в период с 1:30 до 3:50 бывший сожитель, применив не опасное насилие, отобрал у нее iPhone 11. Девайс был куплен в октябре 2022 за 46638 рублей, так что ущерб девушка оценивает в 42 тысячи рублей.

Вскоре подозреваемый был задержан. 22-летний парень проживает на улице 1 Гуселка. Он не работает, ранее был судим за кражи и грабеж. Теперь на него возбудили очередное уголовное дело о грабеже. Телефон он сдал в комиссионный магазин, его вернут владелице.