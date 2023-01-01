В Саратове прошел детский конкурс на лучшую «Эко-елку»

В Саратове выбрали лучшую «Эко-елку». В региональном центре экологии, краеведения и туризма провели детский конкурс на лучшую елку, выполненную из экологичных материалов.

В соревновании приняли участие 802 школьника из Саратова и 32 районов. Областной центр представил 240 работ, Энгельсский район – 88, Марксовский – 45, Балтайский – 42.

В итоге первое место в номинации «Эко-елка» получила девочка из Романовского района. 13-летняя Анастасия Сапрыкина, ученица Большекарайской школы имени ГСС Н.Ф.Сосина стала победительницей вместе еще с девятью ребятами.

Елка Анастасии сделана из лозы вишни и украшена сосновыми шишками. Поделки победителей можно посмотреть на сайте Областного центра: ocekit64.siteedu.ru