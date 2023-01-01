В 2023 году 1,4 тысячи пар в Саратовской области решили заключить брак

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В 2023 году почти 1,4 тысячи пар в Саратовской области уже подали заявления на заключение брак. Об этом сообщает Управление по делам ЗАГС Правительства региона.

Подано 1395 заявлений на регистрацию брака. Саратовцы стараются заранее занять «зеркальные» и праздничные даты. Больше всего заявлений подано на 23.03.23, 23.04.23 – Красную горку, 23.06.23, а также на 8.07.23, которое является Днем семьи, любви и верности.

Некоторые невесты решились написать заявление в ЗАГС на День защитника отечества 23 февраля.

Всего за 11 месяцев 2022 года в регионе расписались более 14 тысяч пар. Заявление на регистрацию нужно подавать не менее чем за 30 дней до желанной даты.