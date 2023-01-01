Фото: ГУ МВД - Саратов

В рамках Всероссийской благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» в Энгельсе полицейские поздравили детей с Донбасса, об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

В энгельсском пункте временного размещения, где сейчас живут семьи с Донбасса, побывали замначальника ГУ МВД России по региону Ростислав Лесников и замначальника отдела морально-психологического обеспечения УРЛС главка Александр Логинов.

Саратовские полицейские смогли поздравить с новогодними праздниками около 50 ребят. Им пожелали здоровья, интересных и безопасных каникул, а также передали сладкие подарки.