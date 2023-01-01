В первый день 2023 года в Саратове будет плюсовая температура. Такой прогноз дают синоптики на 1 января.

В Саратове температура колеблется в районе +1 градуса, хотя по ощущениям она чуть ниже. Небо затянуто плотными облаками, во второй половине дня можно ожидать дождь и туман. Дует переменчивый ветер западной четверти. Его скорость составляет 2 – 4 метра в секунду, а отдельные порывы достигают 7 метров.

В Саратовской области облачно с прояснениями. В отдельных районах ожидаются небольшие осадки: переохлажденный дождь и мокрый снег. Местами будут туман и гололед. Ветер дует западный, со скоростью 5 - 10 м/с и порывами до 14 м/с.. Температура колеблется в диапазоне +3...-2 градусов.