Тридцатилетний саратовец под Новый год украл шубу за 78 тысяч рублей

Скриншот: ГУ МВД по Саратовской области
В Кировском районе Саратова полиция раскрыла кражу шубы с рынка, сообщает региональное ГУ МВД.
29 декабря с заявлением в полицию обратилась 61-летняя женщина. Она рассказала, что из павильона в Сенном рынке неизвестный ей мужчина украл шубу стоимостью 78 тысяч рублей и показала стражам порядка запись с камер видеонаблюдения.
Полицейские быстро нашли злоумышленника – им оказался 30-летний саратовец, он сознался в воровстве. Шубу у него забрали и вернули продавцу, мужчина находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.
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