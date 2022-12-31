Дорожный знак Проезд запрещен
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
1 января 2023 года в Саратове ограничат движение и парковку из-за крестного хода и рождественских гуляний. Соответствующее распоряжение комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта опубликовано на сайте городской администрации.
1 января в Заводском районе пройдет крестный ход в честь памяти Преподобного старого казака Ильи Муромца. Из-за него с 10.15 до 11.00 вводится ограничение проезда автомобилей по Фруктовому проезду от улицы Тульская до дома № 1В, а также по улице Тульской от Фруктового проезда до Химической.
6 января в Саратове начнутся рождественские гуляния. Из-за них с 8.00 до 5.00 7 января будут ограничены остановка и стоянка транспорта, а с 19.00 6 января до 5.00 7 января запрещается проезд машин на следующих улицах:
—Горького и Симбирская от Большой Горной до Зарубина;
—Музейная площадь от Московской до Челюскинцев;
—Московская от Чернышевского до Лермонтова;
—Рогожина и Веселая от Большой Горной до Соколовой;
—Соколовая от Веселой до Рогожина;
—Лермонтова от Московской до Челюскинцев;
— Челюскинцев от Лермонтова до Чернышевского;
6 января с 8.00 до 5:00 7 января нельзя будет проехать или оставить машину на Большой Горной на участке от Горького до Симбирской. Проезд разрешен только автомобилям оперативных и экстренных служб.