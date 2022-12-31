Дорожный знак Проезд запрещен Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

1 января 2023 года в Саратове ограничат движение и парковку из-за крестного хода и рождественских гуляний. Соответствующее распоряжение комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта опубликовано на сайте городской администрации.

1 января в Заводском районе пройдет крестный ход в честь памяти Преподобного старого казака Ильи Муромца. Из-за него с 10.15 до 11.00 вводится ограничение проезда автомобилей по Фруктовому проезду от улицы Тульская до дома № 1В, а также по улице Тульской от Фруктового проезда до Химической.

6 января в Саратове начнутся рождественские гуляния. Из-за них с 8.00 до 5.00 7 января будут ограничены остановка и стоянка транспорта, а с 19.00 6 января до 5.00 7 января запрещается проезд машин на следующих улицах:

—Горького и Симбирская от Большой Горной до Зарубина;

—Музейная площадь от Московской до Челюскинцев;

—Московская от Чернышевского до Лермонтова;

—Рогожина и Веселая от Большой Горной до Соколовой;

—Соколовая от Веселой до Рогожина;

—Лермонтова от Московской до Челюскинцев;

— Челюскинцев от Лермонтова до Чернышевского;

6 января с 8.00 до 5:00 7 января нельзя будет проехать или оставить машину на Большой Горной на участке от Горького до Симбирской. Проезд разрешен только автомобилям оперативных и экстренных служб.