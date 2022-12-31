Роман Бусаргин поздравил жителей Саратовской области с наступающим 2023 годом

Фото: Роман Бусаргин / Telegram

Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале поздравил саратовцев с наступающим Новым 2023 годом.

– У каждого из нас свое новогоднее воспоминание, которое всегда дарит позитивные эмоции. Сегодня мы можем сделать праздники и будни для детей такими же добрыми и запоминающимися, какими наши близкие когда-то сделали для нас. Мы все делаем общее дело, вместе стремимся к благополучию и победам.

Сейчас наши земляки находятся на боевом посту, защищают интересы нашей Родины. Спасибо вам за мужество! Мы вами очень гордимся!

Пусть 2023 год подарит вам хорошие известия, а жизнь изменится к лучшему. Пусть он принесет счастье и удачу для каждой семьи в Саратовской области и Россие. Счастья, здоровья и новых успехов! С наступающим Новым годом! – поздравил глава региона.

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